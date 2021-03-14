В Одессе обвалился еще один памятник архитектуры, вплотную к которому начали застройку (фото)

В Приморском районе Одессы на перекрестке улиц Успенской и Осипова обвалилась часть фасада старинного дома.

Об этом сообщает в воскресенье, 14 марта, Telegram-канал "Новости Одесса".

(Фото из Telegram-канала "Новости Одесса")

Речь идет о памятнике архитектуры, который расположен по адресу Успенская,26.

"Огромные камни сейчас валяются возле дома. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

(Принт-скрин с сервиса "Google Карты")

В информации отмечается, что вплотную к дому началась застройка целого исторического квартала между Успенской, Канатной, Троицкой и Осипова.

(Принт-скрин с сервиса "Google Карты", фото 2011 года)



Согласно информации с сайта "Архитектура Одессы", указанное здание – доходный дом 1911 года постройки, спроектированное архитектором Самуилом Гальперсоном.

"С. С. Гальперсон вместе с представителями семьи Айзенберг являлся так же совладельцем участка по Успенской, 26… Им же и спроектирован прекрасно сохранившийся по этому адресу доходный дом 1911 года постройки, являющийся наравне со зданием на Успенской, 45, еще одним украшением перекрестка", - говорится в статье.

В августе 2020 года стало известно, что в квартале улиц Успенская, Троицкая, Осипова и Канатная снесут две трети существующих зданий, чтобы построить большой жилой комплекс с бизнес-центром.

Как сообщал Одесский сайт о культурно-общественной жизни города "Культурометр" со ссылкой на сайте портала электронной системы в сфере строительства, в первую очередь будет построен бизнес-центр площадью 6 139 м2, во вторую очередь – жилой комплекс на 125 квартир общей площадью 21 618 м2, из которых жилая площадь займет 3 709 м2. Третья очередь будет иметь общую площадь 18 619 м2 и состоит из 107 квартир (3 726 м2). Последняя (четвертая) очередь строительства состоит из 71 квартиры (общая площадь 17 031 м2, из которых жилая площадь – 2 745 м2). В целом комплекс будет иметь площадь 63 407 м2 (жилая площадь 10 180 м2) и 303 квартиры. Первую секцию запланировали шестиэтажной, а вот остальные – семиэтажные.

Как сообщалось, ночью 1 марта в центре Одессы обрушилась часть памятника архитектуры - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.