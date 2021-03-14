Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"
Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"

В Одессе обвалился еще один памятник архитектуры, вплотную к которому начали застройку (фото)

В Одессе обвалился еще один памятник архитектуры, вплотную к которому начали застройку (фото)
23:32 Сегодня Телеграф Telegram-канал

В Приморском районе Одессы на перекрестке улиц Успенской и Осипова обвалилась часть фасада старинного дома.

Об этом сообщает в воскресенье, 14 марта, Telegram-канал "Новости Одесса".

Одесса_фасад_обрушение

(Фото из Telegram-канала "Новости Одесса")

Речь идет о памятнике архитектуры, который расположен по адресу Успенская,26. 

"Огромные камни сейчас валяются возле дома. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Одесса_карта

(Принт-скрин с сервиса "Google Карты")

В информации отмечается, что вплотную к дому началась застройка целого исторического квартала между Успенской, Канатной, Троицкой и Осипова.

Одесса_дом_фото

(Принт-скрин с сервиса "Google Карты", фото 2011 года)

Согласно информации с сайта "Архитектура Одессы", указанное здание – доходный дом 1911 года постройки, спроектированное архитектором Самуилом Гальперсоном.

"С. С. Гальперсон вместе с представителями семьи Айзенберг являлся так же совладельцем участка по Успенской, 26… Им же и спроектирован прекрасно сохранившийся по этому адресу доходный дом 1911 года постройки, являющийся наравне со зданием на Успенской, 45, еще одним украшением перекрестка", - говорится в статье.

В августе 2020 года стало известно, что в квартале улиц Успенская, Троицкая, Осипова и Канатная снесут две трети существующих зданий, чтобы построить большой жилой комплекс с бизнес-центром.

Как сообщал Одесский сайт о культурно-общественной жизни города "Культурометр" со ссылкой на сайте портала электронной системы в сфере строительства, в первую очередь будет построен бизнес-центр площадью 6 139 м2, во вторую очередь – жилой комплекс на 125 квартир общей площадью 21 618 м2, из которых жилая площадь займет 3 709 м2. Третья очередь будет иметь общую площадь 18 619 м2 и состоит из 107 квартир (3 726 м2). Последняя (четвертая) очередь строительства состоит из 71 квартиры (общая площадь 17 031 м2, из которых жилая площадь – 2 745 м2). В целом комплекс будет иметь площадь 63 407 м2 (жилая площадь 10 180 м2) и 303 квартиры. Первую секцию запланировали шестиэтажной, а вот остальные – семиэтажные.

Как сообщалось, ночью 1 марта в центре Одессы обрушилась часть памятника архитектуры - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 252

Все по теме:

Строительство, Одесса, Фасад, Обрушение, Памятник архитектуры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021
02 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
03 Просто набирал воду: появилось видео момента смерти студента в Харькове
04 В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
05 "Вот такое Прощёное воскресенье..." Украинцы взволнованы загадочным убийством в Харькове (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах
Итоги дня 14 марта: День добровольца, &quot;повышение&quot; Дубинского отменили
Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь