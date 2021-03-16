В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала

В магазине техники и электроники "MOYO.ua" и представительстве компании "ASUS" в Украине проверяют информацию о том, что в одном из магазинов Киева на тестовых ноутбуках был запущен майнинг криптовалюты ethereum.

О том, что в магазине подобным образом используют игровые ноутбуки, 12 марта на своей странице в соцсети Facebook написала киевлянка Маргарита Назаренко.

"MOYO.ua вам норм майнить на тестовых ноутах прямо в магазине? Гуляли сегодня с парнем в ТРЦ Dream Town. Как всегда рассматривали немного технику и обсуждали игровые ноутбуки. Я коснулась одного из них и едва не обожглась. Он свернул видео на ноуте и мы увидели, что была открыта командная панель. Оказалось, что на тестовом ноуте запущен майнинг ethereum (блокчейн валюта). И именно поэтому ноут так сильно греется. Ноут работал в экстремальных условиях и вряд-ли долго будет служить будущему владельцу после такого. Мы проверили еще несколько игровых ноутов, и на этих нескольких тоже самое", - написала тогда девушка, уточнив, что речь идет о ноутбуках фирмы "ASUS".

Она также опубликовала фотографии, подтверждающие ее слова.

Спустя некоторое время на ее пост ответил директор ТРЦ "Dream Town" Роман Емец, который рассказал, что уведомил о ситуации директора сети.

В свою очередь в "MOYO.ua" поблагодарили девушку и заверили, что их служба безопасности и IT-специалисты уже работают с ситуацией.

В представительстве компании "ASUS" в Украине также отреагировали на сообщение, заявив, что будут изучать указанные девушкой факты и приложат все усилия, чтобы виновные понесли наказание.

Вместе с тем, в комментариях под постом девушки некоторые украинцы считают, что описанная ею ситуация выглядит подозрительно.

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