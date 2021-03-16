Пожизненное заключение: суд вынес приговор экс-главарю боевиков "ЛНР" Плотницкому

Экс-главаря террористов "ЛНР" Игоря Плотницкого приговорили к пожизненному заключению без конфискации имущества по делу о сбитом военно-транспортном самолете ИЛ-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года. Такое решение вынес Красногвардейский суд в Днепре.

Судьи зачитывали приговор два дня до вторника, 16 марта, включительно. Документ насчитывает около 130 страниц печатного текста. Основная статья обвинения совершение террористического акта, сообщает "Відкритий".

Основным фигурантом дела по сбитому самолету был Игорь Плотницкий, который, по всей видимости, скрывается в России. Обвинения были выдвинуты и двум его подельникам – командирам боевиков Андрею Патрушеву и Александру Гурееву. Они получили аналогичные сроки.

Отметим, ночью 14 июня 2014 года в 6 километрах от аэропорта Луганска был сбит ИЛ-76. Погибли 40 десантников и еще 9 членов экипажа.

Виновником теракта стал глава террористического батальона "Заря" Игорь Плотницкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к шестой годовщине сбития украинского самолета Ил-76 над Луганском.