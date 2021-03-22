Боевик Ходаковский сделал признание насчет войны на Донбассе

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский не смог ответить, за что он и другие боевики "ДНР" воюют на Донбассе.
На этот факт обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
"Х*р его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы", - иронично процитировал боевика он.
В своем посте журналист также поделился скриншотом самого заявления Ходаковского.
Полевой командир ДНР Ходаковский: "хер его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы".
Тут даже добавить нечего. pic.twitter.com/swrqDGXJ24
— Денис Казанський (@den_kazansky) March 21, 2021
Пользователи сети из-за таких слов боевика устроили бурное обсуждение.
Многие были рассержены такими словами террориста и иронизировали по данному поводу.
Стоит напомнить, что ранее экс-разведчик рассказал, почему в Украине ждут обострения ситуации на Донбассе.