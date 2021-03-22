Боевик Ходаковский сделал признание насчет войны на Донбассе

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский не смог ответить, за что он и другие боевики "ДНР" воюют на Донбассе.

На этот факт обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Х*р его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы", - иронично процитировал боевика он.

В своем посте журналист также поделился скриншотом самого заявления Ходаковского.

Полевой командир ДНР Ходаковский: "хер его знает, за что мы воюем, просто нам кажется, что мы правы". Тут даже добавить нечего. pic.twitter.com/swrqDGXJ24 — Денис Казанський (@den_kazansky) March 21, 2021

Пользователи сети из-за таких слов боевика устроили бурное обсуждение.

Многие были рассержены такими словами террориста и иронизировали по данному поводу.

Стоит напомнить, что ранее экс-разведчик рассказал, почему в Украине ждут обострения ситуации на Донбассе.