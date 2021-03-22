Подростка, которого трое суток искали под Житомиром, нашли: что с ним случилось (фото)

17-летнего Ивана Мыслывого, которого искали трое суток в Радомышле Житомирской области после того, как он ушел из дома 18 марта и пропал, нашли мертвым.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook.

"Парня нашли, но, к сожалению, мертвым. Помогли водолазы областной аварийно-спасательной службы, обследовали прибрежную полосу воды", - рассказали в ведомстве.

Известно, то тело подростка находилось в камышах, и визуально с берега его заметить было невозможно. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Тело уже направили на экспертизу для выяснения причин смерти.

Напомним, 18 марта 17-летний Иван Мыслывый ушел из дома. Уже 19 марта родственники забили тревогу – парень не вернулся домой и обратились в полицию. Полицейские трое суток прочесывали Радомышль и район и даже подключили квадрокоптер. В понедельник, 22 марта, подростка нашли мертвым.

Как сообщал "Телеграф", ранее нашли убитой 7-летнюю Машу Борисову, которая пропала в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области. Как сообщалось, поиск девочки из села Счастливое Олешковского района Херсонской области полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.