"На передовой ситуация сложная, но есть позитив": врач Дубровский о борьбе с новой волной коронавируса в Киеве

Ситуация с коронавирусом в столице, из-за чего Киев оказался в "красной зоне", очень сложная, но нельзя сбрасывать со счетов и несколько позитивных моментов.

Об этом в своем Facebook написал врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский.

"На передовой ситуация очень сложная. Количество кислородных коек по всем столичных ковидних больницах критическим. Больные поступают и поступают. Тяжелый ковид плохо лечится амбулаторно", - рассказал он.

В то же время он уточнил, что проблема по большей части именно в большом количестве поступающих больных, которые, кстати, болеют коронавирусом впервые.

"В нашем стационаре болеют исключительно те, кто не болел раньше. Это очень важно для понимания того, что происходит с эпидемией ковида в мире в целом. Те, кто уже переболел, надежно защищены от повторных заражений. Никакого поступления "повторников" нет", - указал он.

В связи с этим врач предполагает, что "это достаточно быстро закончится".

"Надо продержаться недели три-месяц и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией октябрь-декабрь 2020", - обнадежил Дубровский.

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 23 марта, в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 606 детей и 357 медработников. При этом за прошедшие сутки скончалось 333 больных коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.