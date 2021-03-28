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На Печерске в Киеве из-под земли забил "настоящий гейзер": видео коммунального ЧП

На Печерске в Киеве из-под земли забил "настоящий гейзер": видео коммунального ЧП
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 28 марта, в центре столицы в жилом квартале произошел прорыв водопровода. Фонтан из воды поднялся вверх на высоту в несколько этажей.

Авария произошла на улице Рыбальской в Печерском районе Киева.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

"Прямо настоящий гейзер образовался на Рыбальской, 13 в Печерском районе. Коммунальщики уже на месте. Надеемся, что оперативно справятся с этой стихией", - сообщают авторы канала.

На кадрах можно наблюдать мощный фонтан из воды. Судя по комментариям, он вполне мог достигнуть пятого этажа.

"Этаж пятый, окна не забудьте прикрывать!?", " Кому то кондиционер  и спутниковую тарелку конкретно подмыло", "Вещички постиранные лучше снять".

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Напомним, месяц назад в Днепровском районе столицы возле  станции метро Черниговская  прорвало трубу. После этого потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением. Потоки воды привели к образованию пробки на дороге. Ситуация грозила превратить дорогу в каток.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

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Киев, Гейзер, прорыв водолровода.
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