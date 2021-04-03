Узнали только на кладбище: под Харьковом перепутали покойников

Под Харьковом, в Богодухове, в морге перепутали покойников: вместо тела мужчины, умершего от коронавируса, в гроб положили тело неизвестной женщины.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказали родственники умершего, подмену обнаружили в день погребения. За мужиной, которого выдали в пакете и хоронили в закрытом гробу, отслужили панихиду. А когда привезли на кладбище, родственникам позвонил знакомый.

"Это человек одной из сотрудниц этой больнице. Мужчина! Не заместитель врача, не секретарь, в которых мои телефоны, не главная медсестра, а человек. И сказал: "Сергей, а в могиле не Николай Иванович (так звали умершего, - Авт.)", - рассказал зять умершего.

По словам звонившего, в гробу лежала "какая-то неопознанная женщина, которую перепутали при выдаче тел ", так собственно и получилось.

Церемонию тут же остановили. Тело повезли в морг, обменяли и вернулись на кладбище.

Как сообщал "Телеграф", ранее в одном из моргов Киева перепутали тела двух женщин. Ошибку обнаружила родственница, которая пришла на опознание и вместо тела тети в гробу увидела другую женщину. Позднее оказалось, что тело отвезли другой семье на погребение. Они его не узнали, но успели оплакать и кремировать.