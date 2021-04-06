На блокпосту на Донбассе случилась трагедия с молодым полицейским

Около 8:30 утра на окраине города Сватово на Луганщине, во время несения военной службы на блокпосте скончался 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец".

Об этом 6 апреля во вторник сообщили в Фейсбуке МВД Украины.

Погибшим оказался полицейский из Киевской области Денис Миронов.

По словам министерства, во время несения службы старший лейтенант показал себя как опытный работник, который ответственно относился к своим обязанностям, а в профессиональной деятельности придерживался только законных методов.

Между коллегами был тактичен и пользовался уважением среди личного состава.

Фото погибшего украинского полицейского, которым поделились в сети:

Напомним, что 5 апреля на Луганщине вблизи Золотого, в результате обстрела ВСУ боевиками погиб военный.