На блокпосту на Донбассе случилась трагедия с молодым полицейским

Около 8:30 утра на окраине города Сватово на Луганщине, во время несения военной службы на блокпосте скончался 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец".
Об этом 6 апреля во вторник сообщили в Фейсбуке МВД Украины.
Погибшим оказался полицейский из Киевской области Денис Миронов.
По словам министерства, во время несения службы старший лейтенант показал себя как опытный работник, который ответственно относился к своим обязанностям, а в профессиональной деятельности придерживался только законных методов.
Между коллегами был тактичен и пользовался уважением среди личного состава.
Фото погибшего украинского полицейского, которым поделились в сети:
Напомним, что 5 апреля на Луганщине вблизи Золотого, в результате обстрела ВСУ боевиками погиб военный.