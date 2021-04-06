На вокзале под Харьковом парень с ножом напал на толпу: четверо - в больнице

В Харьковской области, на территории автовокзала в городе Красноград, произошла массовая драка, в результате которой едва не погибло 4 человека. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Правоохранители говорят, что 4 апреля они получили сообщение о том, что на вокзале неизвестный ранил ножом четверых человек. Мужчин возрастом от 26 до 44 лет увезли в больницу с колото-резаными ранами различной степени тяжести. Тем временем копам удалось задержать их обидчика по горячим следам: им оказался 29-летний местный житель. Он рассказал, что вместе со знакомыми распивал алкоголь на вокзале. Между мужчинами произошла словесная перепалка, во время которой парень достал нож и пырнул им оппонентов. Под нож агрессора попал и случайный прохожий, который пытался остановить драку.

Сейчас 29-летний житель Краснограда находится под стражей. За покушение на умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, 28 марта в городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет были избиты группой неизвестных, при этом старшего один из злоумышленников ударил в верхнюю часть тела ножом. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.