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"Травит все вокруг": на Житомирщине бизнесмен устроил во дворе свалку опасных отходов (видео)

"Травит все вокруг": на Житомирщине бизнесмен устроил во дворе свалку опасных отходов (видео)
13:37 Сегодня Телеграф скриншот

В одном из сел Житомирской области предприниматель свозит на свое подворье десятки бочек с отходами краски и битума, которые вываливает на огород и сжигает.

Об этом сообщает "ТСН.Ранок" в своем сюжете в среду, 7 апреля.

"Резкий химический запах, жалуются селяне, разносится по улицам. Соседи утверждают: бочки мужчина продает как тару. А отходы - вываливает на огород и сжигает", - говорится в сюжете.

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С дождем вредные вещества попадают в колодцы и на соседские огороды.

"Возмущенные люди обратились с жалобами к экологам. По факту загрязнения окружающей среды полиция открыла производство", - говорится в сюжете.

Как сообщалось,в Киеве на Русановке жители хранили в своей квартире семь тонн мусора и несколько единиц оружия.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Село, Житомирщина, Свалка, Химические отходы, загрящзнение.
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