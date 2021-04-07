"Травит все вокруг": на Житомирщине бизнесмен устроил во дворе свалку опасных отходов (видео)

В одном из сел Житомирской области предприниматель свозит на свое подворье десятки бочек с отходами краски и битума, которые вываливает на огород и сжигает.

Об этом сообщает "ТСН.Ранок" в своем сюжете в среду, 7 апреля.

"Резкий химический запах, жалуются селяне, разносится по улицам. Соседи утверждают: бочки мужчина продает как тару. А отходы - вываливает на огород и сжигает", - говорится в сюжете.

С дождем вредные вещества попадают в колодцы и на соседские огороды.

"Возмущенные люди обратились с жалобами к экологам. По факту загрязнения окружающей среды полиция открыла производство", - говорится в сюжете.

Как сообщалось,в Киеве на Русановке жители хранили в своей квартире семь тонн мусора и несколько единиц оружия.