Нужен переводчик: неграмотность пропагандистов боевиков "ЛДНР" насмешила сеть

Российская пропаганда на оккупированных территориях Донбасса явно демонстрирует недостатки школьного образования. На "официальных" telegram-каналах сепаратистов присутствует огромное количество грамматических ошибок.

Такие примеры привел украинский блогер "Фашик Донецкий", пишущий о жизни на оккупированных территориях. Он разобрал серию постов опубликованных на канале "мэра" Дебальцево Донецкой области Игоря Захаревича, посвященных жизни в городе и ближайших населенных пунктах. Все посты были опубликованы 12 и 13 апреля 2021 года.

В них, описывая "будни молодой республики" допускаются по несколько ошибок в написании различных слов. Стандартно употребляются слова вроде "приодалеем" (преодолеем) и тому подобное.

"В оккупированном РФ Дебальцево своя атмосфера. "Приодалеем" - с "дынырийского" как переводится, кто в курсе? Мораль. Калидор, блин. С фотки, где "квалифицированный штукатур" краску мешает рукой в ведре, смеялся громко", - отмечает автор.

"Приодалеем с дынырийскава это типа: рано или поздно пабидят. Но это не точно",. "Умром за руский ясык", "А шлифовальные шкурки судя по всему это вот эти две женщины?" - ответили ему в таком же духе пользователи

Напомним, Закаревич как-то подарил детскому саду кухонный веник. Кроме того, в городе оккупанты открыли мемориал погибшим боевикам. На нем был изображен украинский военнослужащий.