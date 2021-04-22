Работал за "таксу": под Житомиром задержали "засланного казачка" спецслужб Путина (фото, видео)

Контрразведчики СБУ задержала на Житомирщине агента российских спецслужб, который за свои услуги брал деньги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Местный житель, завербованный ФСБ РФ, собирал разведывательные данные о воинских частях региона. В частности, среди его заданий было провести видеосъемку двух военных частей ВСУ, выяснить, где живут военнослужащие, которые дислоцируются в Житомирской области, а также собрать компромат на руководителей этих частей.

К тому моменту, как агента задержали, он уже успел подготовить схемы территорий воинских частей и мест расположения контрольно-пропускных пунктов. Эту информацию он должен был передать ФСБ.

Преступник в связи с российскими спецслужбами признался.

Как сообщал "Телеграф", ранее Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

Также сотрудники контрразведки СБУ задержали сотрудницу фейковых "министерства внутренних дел" террористической организации "ДНР" на Луганщине.