"ОСА" сгорела, другая техника повреждена: стало известно о ЧП у боевиков "ДНР" под Донецком (фото)

В пригороде оккупированного Донецка у боевиков резко перестал функционировать зенитно-ракетный комплекс "Оса". Оккупанты традиционно обвинили в этом Украину.

Фотографии сгоревшего комплекса опубликовал в facebook народный депутат Юрий Мысягин. Он сразу вспомнил публичное сообщение бывшего лидера террористов Игоря Гиркина "Стрелкова" о дроне ВСУ, который якобы появился над базой боевиков в пригороде Донецка, на Путиловской улице.

Как потом выяснилось, пишет нардеп, у противника оказалось много повреждённой боевой техники. Среди прочего, у боевиков сгорел зенитный ракетный комплекс ”Оса”.

"Что там на самом деле они делали, неизвестно. Отмечали праздник, или может грустили от того, что "ДНР" не позвали в объятья РФ, как они надеялись, но ”ОСА” сгорела и другая техника повреждена", - пишет Мисягин.

Напомним, в Минобороны заявили, что на майские праздники и Пасху террористы могут совершить ряд провокаций. Не исключены жертвы среди мирного населения. Одна из провокаций может произойти на Дебальцевском направлении.