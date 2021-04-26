Экшн в Житомирской области: мужчина угрожал сжечь семью и обстрелял копов (фото, видео)

Вчера вечером, 25 апреля, в городе Коростень местный житель угрожал сжечь себя и свою семью, после чего устроил стрельбу по полицейским. Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области.

Известно, что экшн начался в результате семейной ссоры. В полицию позвонила 40-летняя женщина, муж которой сначала пустил в ход кулаки, после чего облил все вокруг бензином и заявил, что сожжет и себя, и родных. Помимо семейной пары в доме находились их дети - подростки 11-ти, 15-ти и 19 лет.

Когда копы прибыли по адресу, женщине и двум младшим детям удалось выбежать на улицу. Однако в облитом бензином доме продолжал оставаться 19-летний парень.

Агрессор отказался общаться с полицией, а когда копы выводили из дома молодого человека, то начал угрожать им зажигалками. Далее в ход пошло оружие: копы попытались подойти к буяну, но тот открыл огонь из пистолета. Одна из пуль попала в бронежилет инспектора, но, к счастью, мужчина не пострадал.

Задержали нарушителя бойцы КОРДа. Они три часа вели переговоры, а когда план по мирному задержанию провалился, штурмовали дом агрессора.

Сейчас 45-летний мужчина находится в СИЗО. За посягательство на жизнь правоохранителей ему грозит пожизненное.

Напомним, копы на днях задержали группировку, участники которой украли у иностранцев бриллиант стоимостью в $400 тысяч.