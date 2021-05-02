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В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции

В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции
17:45 Сегодня Телеграф ГСЧС

В Хмельницкой области неподалеку от с. Субич Каменец-Подольского района легковой автомобиль BMW слетел со скалы и чуть не рухнул с обрыва в реку Днестр.

Об этом сообщает в воскресенье, 2 мая, пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Сообщение о том, что за пределами с. Субич легковой автомобиль BMW слетел со скалы, поступило в Службу спасения "101" в 11:04 воскресенья.

Днестр_авто_1

В момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находился только водитель.

Прибыв к месту происшествия, бойцы ГСЧС вооружились спецоборудованием и приступили к спасению 31-летнего гражданина.

Днестр_авто_2

"Спасатели спустились к нему, после чего с помощью воротничка Шанца зафиксировали голову, достали мужчину из машины и передали медикам", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщалось, в феврале в районе села Шестовица Черниговской области грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

А на Ивано-Франковщине в апреле тракторист хотел форсировать реку, но утопил трактор и сам чуть не утонул.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Автомобиль, Днестр, ЧП, Скала, Пострадавший, Хмельнитчина.
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