На Житомирщине женщина хотела вернуться в отремонтированный дом после родов с тремя дочками, но тот загадочно сгорел

Жительнице села Майстрова Воля, что на Житомирщине, Иванне Федюк вот-вот рожать: она ждет третьего ребенка. Но 10 дней назад она с двумя старшими дочечками оказалась буквально без крыши над головой – старый родительский дом, где она проживала с детьми и братом, сгорел дотла. Одно счастье, что в этот момент дома никого не было и потом никто не пострадал. И теперь вся надежда на помощь государства, местной власти и добрых людей.

-Мы жили в съемной квартире в Новограде-Волынском, а родительская хата в селе находилась, там жил родной старший брат, - объясняет "Телеграфу" 31-летняя Иванна. – И я решила, что у меня уж достаточно детей, что надо перебираться туда, где свежий воздух, огород и прочие преимущества жизни на своем подворье. Я туда ездила, делала ремонт, освежила, обновила комнаты, мы туда уже перевезли все вещи, оставалась забрать кое-что по мелочам – вроде детских рюкзаков и можно было бы уже въезжать. В тот вечер, 24 апреля, мы были в городе, в гостях. А мой двоюродный брат, который с женой и детьми живет по соседству, около 11 часов вечера возвращался с работы и увидел, что мой дом начал гореть с веранды. Он позвонил по телефону "101", и хоть приехало 3 машины пожарных, тушить им было уже нечего, все сгорело...

По словам молодой женщины, спасатели предположили, что причиной возгорания мог быть поджог. Ведь для того, чтобы произошло короткое замыкание, нужно было, чтобы что-то было включено, а в помещении ничего включено не было. Да и вообще, с той стороны, откуда начало гореть, нечему было воспламениться. "В акте пожарные написали, что выясняется, что стало причиной пожара. И даже, если бы брат пришел раньше, это б не изменило ситуации – все сгорело очень быстро – дом-то деревянный. Пожарные также заметили, что очень быстро начало гореть и сгорело".

В жизни Иванны это уже второй пожар. Несколько лет назад, когда семья жила в Новограде- Волынском, от светильника загорелась штора, в окне повзрывались стеклопакеты и сгорел деревянный подоконник и еще закоптилось помещение. В данном случае горело так, словно дом облили воспламеняющейся жидкостью.

Дочки Иванны ходят в школу в городе, до которого буквально 3 км. В селе есть школа, но большинство жителей все-таки отдают детей в городскую школу. Насте 10 лет, Даше - 8. В начале мая у них должна появиться сестренка. А мама в этот раз мечтала о сыночке.

- Я на 4-х УЗИ была и каждый раз меня разочаровывали. Смотрели на мое выражение лица и спрашивали, что со мной не так. Я объясняла, что меня две девочки дома ждут, я уже хлопца хочу. Медики понимали, но изменить уже ничего не могли, - смеется Иванна.

Когда Майстровский старостинский округ, в который входит три села, опубликовал информацию о погорельцах с призывом о помощи, то некоторые люди, глядя на беременную женщину с дочками на пепелище, не всегда тактично задавались вопросом: "А где же папа будущего ребенка?".

-А папа ребенка 2 месяца назад уехал за границу на заработки. У нас городок такой маленький, что реально заработать здесь очень сложно. Он тут работал и не один год, но здесь можно заработать только на хлеб. А если к чему-то стремишься в жизни, то надо оставлять семью и ехать, - вздыхает женщина.

Рассказывает, что, узнав о случившемся, Игорь (гражданский муж), конечно, распереживался – как себя чувствует она, девочки. "Ну а чем тут поможешь, если ничего нет? Ему сейчас нет смысла срываться с места, надо работать там и зарабатывать" – озвучивает обоюдное решение Иванна.

- Но с кем будут ваши дочки, когда вы будет в роддоме?

– Двоюродный брат с женой присмотрят за ними, а вот приютить нас точно не могут, у них самих 4 девочки.

Каких-либо финансовых сбережений у семьи нет, нет у у женщины и какой-либо специальности. Ее мама умерла после операции, когда девочка еще оканчивала школу.

-А отец халатно отнесся к своим обязанностям, - вспоминает собеседница. - Я начала учиться в Ровно на педагога, на платной форме обучения, а через год отец сказал, что не может оплачивать учебу. И на этом моя учеба закончилась. Потом работала продавцом, кассиром, ездила в Киев, Ровно, работала в охране, в Новограде-Волынском работала швеей на фабрике.

Местная власть Иванну с дочками на произвол не бросает: администрацией Майстровского старостинского округа изучается вопрос поиска для пострадавшей нового жилья. Дом ищут в трех селах старостинского округа и даже в соседних, куда она ездила присматривать жилище.

-Мы Иванке предложили домик, за который около 100 тысяч гривен хозяева хотят, деревянный дом, 3 комнаты, погреб есть, печка-грубка, - объясняет староста села Геннадий Челядин. - Мы смотрели, также приезжала директор департамента труда и социальной защиты населения новоград-волынского горсовета Лилия Хрущ, детям подарки привезла. Если Иванна примет решение, то будем с продавцами договариваться и ее туда заселять. У нас есть актив села, который может помочь в доме прибрать, побелить, потому что у нее вот-вот срок рожать.

Геннадий Иванович рассказывает, что жилье ищут равноценное сгоревшему, и с учетом, что кроме Иванны там будет жилье и для брата, который семьи сейчас не имеет. "Депутаты у нас есть, через сессию надо будет провести какие-то деньги, постараемся для нее и от государства, и от нашего депутатского корпуса что-то выделить. И с людьми постараемся договориться, чей дом. Что-то соберем, что сможем - заплатим сразу, или в рассрочку будем платить".

Ну а пока на опубликованный в соцсети счет погорельцев приходят небольшие поступления. Иванна людей не понимает – второй год в стране проблемы из-за коронавируса, локдаунных ограничений, болезней – "лишних" денег ни у кого нет. И очень благодарна всем, кто может часть средств оторвать от своей семьи и поделиться с ними или помочь какими-то вещами.

Номер карты Ощадбанк на имя Федюк Иванны Павловны:

4790729909251878

Номер телефона Иванны: 068-60-70-613

Фото предоставлено Иванной Федюк