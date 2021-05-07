"Меня преследовали пятеро": защищавший себя и маму ветеран АТО рассказал, как все было в трагический вечер

Обвиняемый в умышленном убийстве на Тернопольщине ветеран АТО Андрей Пекельный, который 2 мая во дворе собственного дома в селе Глешава, отбиваясь от толпы нападавших, смертельно ранил ножом одного из них, рассказал подробности происшествия.

Подробности того вечера Пекельный рассказал интернет-изданию "ZAXID.NET".

Так, приведший к трагическому финалу инцидент начался на сельской дискотеке, когда Пекельный сделал замечание одному из нападавших - 23-летнему Владимиру Воробцу из соседнего села Ивановка, который его толкнул.

По словам Пекельного, на толчок он сделал замечание - сказал, что "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". В ответ Воробец набросился на него с кулаками. Спустя некоторое время после начала потасовки Пекельный начал призывать окружающих оттащить от него напавшего, поскольку расценивал его поведение как неадекватное ввиду алкогольного опьянения.

"Но этого никто не сделал и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", - говорит парень.

Пока он бежал, то заметил, что его преследуют несколько незнакомых людей, среди которых был также и парень, с которым он повздорил на дискотеке.

"Я видел, что меня преследуют пятеро. Они специально бежали за мной, потому что сами не местные и не знали, где я живу", - добавил Пекельный.

В итоге он добежал до своего дома, в котором и укрылся. Однако это не остановило нападавших. Пятеро молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам и стенам, а позже сорвали дверную ручку.

В доме, кроме него находилась еще и мать, страдающая психологическими расстройствами и имеющая инвалидность. Парень говорит, что его мама очень испугалась и начала кричать. Тогда он решил выйти к нападающим, чтобы их прогнать и успокоить маму. А чтобы напугать враждебно настроенную компанию, взял с собой нож.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает, и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было заставить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек", - говорит Пекельный.

Парень рассказывает, что Владимир сразу после получения удара ножом бросился бежать, смог перескочить забор, запрыгнуть в цветник, а затем оттуда выбежать на улицу.

"И действительно на цветах, которые растут во дворе Андрея видно немало пятен крови". – пишет издание.

В итоге раненный вместе с другими нападавщими пробежал еще около 300 метров и только потом остановился. По словам Пекельного, они стояли все вместе и около 15-ти минут о чем-то разговаривали. Затем, когда Воробец начал терять сознание, то его товарищи пытались его занести в легковой автомобиль, чтобы поехать на встречу медикам.

В то время Пекельный уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села совершили на него нападение, и возможно готовят еще одно. И попросил вызвать "скорую помощь", ведь сообщил об одном раненом, однако прибывшие на место медики констатировали смерть Воробца.

Как сообщалось, Пекельному объявили подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (статья 118 УК). Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.