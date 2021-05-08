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Разрушительный смерч разгулялся на Житомирщине: последствия непогоды показали на видео

Разрушительный смерч разгулялся на Житомирщине: последствия непогоды показали на видео
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Facebook-страница

По территории лесничества в Новоград-Волынском районе Житомирской области на днях прошелся смерч, буквально опустошивший некоторые участки леса.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на странице в соцсети Facebook.

Так, в результате разгула природной стихии в Ярунском лесничестве был поврежден квартал насаждений осины спелого возраста.

"При обследовании зафиксированы комбинированные повреждения: ветренные и буреломные. Часть территории имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше", - рассказывает директор предприятия Степан Нуссбаум.

Бурелом_1

Так как обследования еще продолжаются, то на данный момент можно говорить только об ориентировочной площади поврежденных насаждений - около 20 гектаров.

"И только после детальных обследований станет понятно, потребует какой-то процент насаждений сплошного освоения и создания лесных культур или только выборочной уборки пострадавших деревьев. К разработке бурелома лесоводы возьмутся по завершению сезона тишины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля под Черновцами очевидцы засняли смерч и торнадо.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 459

Все по теме:

Смерч, Лесничество, Житомирщина, Новоград-Волынский, бурелом.
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