Киевлянин решил "виртуозно" отомстить супруге за ссору (фото)

Киевлянин подпалил балкон, намереваясь таким образом отомстить супруге после грандиозного скандала.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Туполева. На место тут же выехали правоохранители, которые прибыв на место ЧП выяснили, что в тот день супруги поссорились.
После мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял зажигалку и поджег вещи на балконе, - отметили в полиции.
В результате инцидента никто не пострадал. Виновнику поджога грозит до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал "Телеграф", ранее в жилом квартале Киева сгорели сразу несколько автомобилей.
Также недавно похожая ситуация произошла на столичной Воскресенке. Там также автомобиль сгорел Toyota, хозяин которого постоянно парковал его на газоне.