"У Путина осталось пол-лица": в Крыму разбирают дом с портретом президента РФ (фото)

В аннексированном Крыму, в Севастополе разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина, в связи с чем у каменного Путина осталось меньше, чем пол-лица.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Дом расположен в нескольких метрах от входа в Мемориал 35-я береговая батарея. На двух стенах здания были изображены Владимир Путин и события обороны Севастополя во Второй мировой войне.

Сейчас верх дома разобран. От портрета Путина осталась меньшая половина лица.

В чем вопрос?

Дело в том, что по данным местных СМИ, хозяйка участка – медсестра местной больницы. Участок земли, на котором стоит дом с лицом Путина, она получила как член садоводческого кооператива. До аннексии Крыма оформить документы на землю медсестра не смогла. С 2016 года владельцам участка пришлось доказывать право на дом и землю в судах. В итоге оккупационные власти выдали предписание снести дом, что, собственно, сейчас и происходит.

Как сообщал "Телеграф", ранее в оккупированном Крыму нашли сразу две резиденции президента России Владимира Путина.