У Кличко рассказали, когда и как будут повышать тарифы на проезд в Киеве

Стало известно, по какому принципу будут повышать тарифы на проезд в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

По его словам, первоначально перевозчики подготовят свои предложения по размеру тарифа.

"То есть, по сути - объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок", - отметил он.

По его словам, после этого Департамент транспортной инфраструктуры изучит эти предложения и подготовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном транспорте.

Но и на этом это не все. Уже после этого специалисты Департамента экономики и инвестиций рассмотрят экономическое обоснование тарифа и проведут расчет, каким на самом деле должен быть тариф.

"Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины", - подчеркнул Поворозник.

Как сообщал "Телеграф", ранее проезд в маршрутках подорожал на Киевщине.