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У Кличко рассказали, когда и как будут повышать тарифы на проезд в Киеве

У Кличко рассказали, когда и как будут повышать тарифы на проезд в Киеве
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф

Стало известно, по какому принципу будут повышать тарифы на проезд в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

По его словам, первоначально перевозчики подготовят свои предложения по размеру тарифа.

"То есть, по сути - объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок", - отметил он.

По его словам, после этого Департамент транспортной инфраструктуры изучит эти предложения  и подготовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном транспорте.

Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен

Но и на этом это не все. Уже после этого специалисты Департамента экономики и инвестиций рассмотрят экономическое обоснование тарифа и проведут расчет, каким на самом деле должен быть тариф.

"Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины", - подчеркнул Поворозник.

Как сообщал "Телеграф", ранее проезд в маршрутках подорожал на Киевщине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 375

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Киев, Тарифы, Подорожание проезда.
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