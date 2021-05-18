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Вторник, 18.05.2021
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Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)
Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)
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Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)

Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Сегодня, 18 мая, в полдень в Днепропетровской области произошло ЧП: в один из частных домов заползла змея длиною около 1,5 метра.

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Как сообщили в облуправлении ГСЧС, им поступил звонок из села Любимовка Днепровского района. Хозяева сообщили, что у них в доме большая гадюка. Пока спасатели прибыли на место, та перебазировалась к колодцу. Там пресмыкающееся и удалось поймать при помощи специнструмента. 

Завершилась история хэппи-эндом: гадюку выпустили в поле за пределами села.

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Напомним, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как избежать укусов змей.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 316

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Спасатели, Змея, Днепропетровщина, Гадюка.
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