Полутораметровая гадюка вползла в частный дом на Днепропетровщине (фото)

Сегодня, 18 мая, в полдень в Днепропетровской области произошло ЧП: в один из частных домов заползла змея длиною около 1,5 метра.

Как сообщили в облуправлении ГСЧС, им поступил звонок из села Любимовка Днепровского района. Хозяева сообщили, что у них в доме большая гадюка. Пока спасатели прибыли на место, та перебазировалась к колодцу. Там пресмыкающееся и удалось поймать при помощи специнструмента.

Завершилась история хэппи-эндом: гадюку выпустили в поле за пределами села.

Напомним, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как избежать укусов змей.