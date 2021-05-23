Самый большой контур Украины: в Харькове велосипедисты установили новый рекорд (фото и видео)

В воскресенье, 23 мая, в Харькове приходит юбилейный пятнадцатый Велодень, который начался с флешмоба на площади Свободы.

Участники установили новый рекорд Украины — "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте", что было зафиксировано на месте. Водители двухколесного транспорта заполнили контур внутри рисунка.

Об этом сообщает Харьковский паблик "ТРУХА " в своем Телеграмм-канале.

Велодень проходит в Харькове с 2006 года. В 2015 году его участники установили новый рекорд Украины, создав подвижную фигуру велосипеда из более чем 3,2 тыс. велосипедистов.