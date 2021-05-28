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В центре Николаева может обрушиться жилая 9-этажка - СМИ (видео)

В центре Николаева может обрушиться жилая 9-этажка - СМИ (видео)
16:29 Сегодня Телеграф

Жители Николаева бьют тревогу: в самом центре города, на пересечении 3-й Слободской и проспекта Центрального, образовался провал, и под землю якобы могут уйти магазины и жилая 9-этажка.

Об этом информирует местный портал Інше.ТВ.

Сообщается, что история началась в конце апреля, когда на тротуаре в этом районе под землю ушла нога Ольги Корниенко. Очевидцы говорят, что она чудом не упала в пропасть, так как успела ухватиться за металлический забор. Женщину с порезами и сердечным приступом увезла скорая, а в том месте, где произошло ЧП, начал расползаться глубокий провал.

В Николаеве говорят, что глубина дыры - около 7 метров. Причем ЧП сказалось и на 9-этажке, стоящей рядом, где, по словам местных жителей, появились трещины до 8 мм, а также на магазинчиках, в которых треснули полы.

По словам начальника по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаева Александра Герасимени, сам провал находится на пешеходной зоне и, вероятнее всего, является подвальным помещением, которое использовалось в старые времена для хранения продуктов. Чиновник говорит, что существует опасность дальнейших обрушений, и сейчас они рассматривают вопрос бетонирования этих пустот.

А пока проблема решается чиновниками, местные жители переживают, как бы июньские дожди не усугубили ситуацию.

Напомним, на Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Николаев, Провал, Центр, Жилой дом, Риск обрушения.
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