Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)

Первым о задержании полицейскими автомобиля с крупной партией сырья для изготовления наркотиков сообщил криворожский блогер и общественный деятель Алексей Таймурзин – фотографии с места события он оперативно разместил в своем Телеграм-канале.

Сопроводил их коротким пояснением: "Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности при поддержке роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Кривого Рога задержали в Долгинцевском районе торговцев прекурсорами для производства наркотических веществ (амфетамина и метамфетамина). Изъяли 1300 блистеров препарата, содержащего в своем составе прекурсор - псевдоэфедрин гидрохлорид, а также оружие.

А по поводу разбитого лобового стекла задержанного автомобиля рассказал "Телеграфу": "Разбили при задержании. Правонарушители хотели уехать, закрылись в машине… И сотрудникам пришлось вот таким вот способом их останавливать и доставать из авто!".

И только на следующий день сами полицейские поделились уточняющей информацией.

"На улице Днепровское шоссе, возле магазина, трое мужчин с автомобиля Volkswagen торгуют наркотическими веществами", – такой вызов поступил сегодня экипажу роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции Кривого Рога.

Патрульные, отрабатывая прилегающую территорию совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области, обнаружили машину, о которой сообщили бдительные граждане. Однако нарушители этой встречи не жаждали, потому на требование остановиться не отреагировали и даже попытались уехать с места. Это им не удалось.

В итоге оперативники изъяли, говоря протокольным языком, предмет, похожий на пистолет Форт-17 и 10 патронов к нему, деревянную биту, предмет, похожий на холодное оружие и 1360 таблеток в составе которых, вероятно, содержится психотропное вещество. А у одного из задержанных еще обнаружили слип-пакет с кристаллическим веществом светлого цвета, внешне похожим на наркотическое.

Вдогонку и областная полиция уточнила, что полицейские задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя. В его автомобиле обнаружили и изъяли 15 слип-пакетов с метамфетамином – тем самым "кристаллическим веществом", более 3 тыс. гривен, полученных от продажи психотропных средств, мобильный телефон и весы. Все изъятое направили на проведение экспертизы. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ составляет около 15 000 гривен.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.