"Он мусорил в лесу": защитники природы на Киевщине придумали оригинальный лайфхак (фото)

В лесах Киевской области местные активисты развешивают так называемые "трупы", которые мусорили в лесу.
Сообщает Perepichka News в своем Телеграмм-канале.
"Вот такая социальная реклама висит в одном из лесов киевской области. Признайся, расхотелось", - подписали публикацию.
Тряпичные куклы со связанными руками и ногами висят вниз головой, а на шеях висят таблички с надписью "Оно мусорило в лесу".
Таким образом активисты пытаются влиять на сознание граждан.
Нужно отметить, что фото действительно впечатляют. Поэтому возможно те, кто их увидел, все же задумаются прежде чем оставить после себя мусор в лесу.
Напомним, как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества.