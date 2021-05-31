"Он мусорил в лесу": защитники природы на Киевщине придумали оригинальный лайфхак (фото)

В лесах Киевской области местные активисты развешивают так называемые "трупы", которые мусорили в лесу.

Сообщает Perepichka News в своем Телеграмм-канале.

"Вот такая социальная реклама висит в одном из лесов киевской области. Признайся, расхотелось", - подписали публикацию.

Тряпичные куклы со связанными руками и ногами висят вниз головой, а на шеях висят таблички с надписью "Оно мусорило в лесу".

Таким образом активисты пытаются влиять на сознание граждан.

Нужно отметить, что фото действительно впечатляют. Поэтому возможно те, кто их увидел, все же задумаются прежде чем оставить после себя мусор в лесу.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества.