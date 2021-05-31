Разыскивался за убийство в Херсоне: что известно о пострадавшем во время стрельбы в Киеве (фото с места)

Появились подробности стрельбы в Киеве, которая произошла в центре столицы на улице Глазунова 31 мая.
О них пишет "Киев оперативный" в Telegram-канале.
Так, драма разыгралась рядом с одним из офисов.
Двое мужчин начали драться, и один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Одна из пуль попала ему в лицо. Пострадавшего знакомые тут же бросили на заднее сиденье Mercedes и увезли в больницу. По дороге их по ориентировке остановили правоохранители.
Сам стрелявший, самостоятельно приехал признаваться в стрельбе в больницу. Он рассказал, что подстрелил мужчину. По его словам, тот находится в розыске.
В больнице пострадавший назвался вымышленным именем, но все уже были в курсе кто это, и что его разыскивают за убийство в Херсоне.
Как сообщал "Телеграф", ранее правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу на рынке в Печерском районе Киева.
Также в одном из кафе в Дарницком районе Киева трое нетрезвых посетителей кафе открыли стрельбу по охранникам, они получили ранения.