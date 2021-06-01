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Такси перевернулось от удара: в Киеве ночью произошло эффектное ДТП с пострадавшей (эксклюзивные фото)

Такси перевернулось от удара: в Киеве ночью произошло эффектное ДТП с пострадавшей (эксклюзивные фото)
09:01 Сегодня Телеграф

В Киеве на перекрестке проспектов Оболонского и Бандеры произошло ДТП: столкнулись "Fiat Seat" и "Renault Uber", в результате чего последний перевернулся.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места аварии.

Сообщается, что инцидент произошел, когда "Renault Uber" двигался от Макдональдс по Оболонскому проспекту в сторону Оболони. В свою очередь "Fiat" двигался с Оболони по Оболонскому проспекту и решил нарушить ПДД и повернуть.

Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир такси и была госпитализирована.

Все причины и подробности аварии устанавливают эксперты.

Кадры с места аварии:

ДТП Петровка/Почайна ночью перекресток Бандеры и Оболонского проспекта 01.06.202

ДТП перекресток Бандеры и Оболонского проспекта 01.06.202

ДТП 01.06.202

Киев ДТП перекресток Бандеры и Оболонского проспекта 01.06.202

машина ДТП Петровка/Почайна 01.06.202

авто ДТП перекресток Бандеры и Оболонского проспекта 01.06.202

авария Петровка/Почайна ночью 01.06.202

авария авто Петровка 01.06.202

место ДТП Петровка/Почайна ночью 01.06.202

Напомним, что 30 мая в Киеве в Святошинском районе водитель такси сбил и прокатил на капоте своего авто прохожего.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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