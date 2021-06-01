Такси перевернулось от удара: в Киеве ночью произошло эффектное ДТП с пострадавшей (эксклюзивные фото)

В Киеве на перекрестке проспектов Оболонского и Бандеры произошло ДТП: столкнулись "Fiat Seat" и "Renault Uber", в результате чего последний перевернулся.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места аварии.
Сообщается, что инцидент произошел, когда "Renault Uber" двигался от Макдональдс по Оболонскому проспекту в сторону Оболони. В свою очередь "Fiat" двигался с Оболони по Оболонскому проспекту и решил нарушить ПДД и повернуть.
Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир такси и была госпитализирована.
Все причины и подробности аварии устанавливают эксперты.
Кадры с места аварии:
Напомним, что 30 мая в Киеве в Святошинском районе водитель такси сбил и прокатил на капоте своего авто прохожего.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"