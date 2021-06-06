Пока ждешь заказ, можешь посмотреть НТВ: в "Эпицентре" транслируют росТВ (фото)

В одном из гипермаркетов торговой сети "Эпицентр К" транслируют российское телевидение.
Об этом сообщил и опубликовал фото Илья Суздалев в своем Фейсбуке.
Инцидент произошел в городе Буча Киевской области. Посетителям включили общероссийский телеканал "НТВ".
"Пока ожидаешь свой заказ в Эпицентр К можешь посмотреть НТВ", - подписал публикацию Илья.
Следует отметить, что в апреле во время жесткого локдауна гипермаркет Эпицентр попал в скандал. Несмотря на ограничения в городах "красной зоны" магазины продолжали работать и продавать запрещенные товары.