Пока ждешь заказ, можешь посмотреть НТВ: в "Эпицентре" транслируют росТВ (фото)

В одном из гипермаркетов торговой сети "Эпицентр К" транслируют российское телевидение.

Об этом сообщил и опубликовал фото Илья Суздалев в своем Фейсбуке.

Инцидент произошел в городе Буча Киевской области. Посетителям включили общероссийский телеканал "НТВ".

"Пока ожидаешь свой заказ в Эпицентр К можешь посмотреть НТВ", - подписал публикацию Илья.

Следует отметить, что в апреле во время жесткого локдауна гипермаркет Эпицентр попал в скандал. Несмотря на ограничения в городах "красной зоны" магазины продолжали работать и продавать запрещенные товары.