"Мой пес, я его воспитывал, я его и убью!" В Киеве пьяный мужчина выбросил собаку из окна, она погибла

В Киеве в Соломенском районе мужчина выбросил собаку с четвертого этажа, она погибла.

Об этом сообщила очевидица инцидента Алина Нестерова в Facebook.

По ее словам, это произошло в ночь на 5 июня на улице Генерала Геннадия Воробьева 13В. Сначала соседи слышали шум из квартиры, а затем как скулила собака. Хозяин выбросил животное из окна четвертого этажа.

При этом хозяин был пьян, отказывался отдавать животное и кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!".

Нестерова рассказала, чтобы забрать собаку, пришлось вызывать полицию. Животное повезли в клинику, но по дороге пес скончалась.

"Мы не успели спасти его и оказать помощь. Но мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Призываем все сообщество, всех, кто читает этот пост, всех, кого это волнует... Давайте не позволим убийце избежать наказания", - пишет Алина.

Нестерова утверждает, что правоохранители не начала расследование и посоветовали обратится в понедельник.

"На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили", – написала она.

Напомним, в Одессе в мае разоблачили живодеров, которые собирали котят и морили их голодом.

А в марте в одном из подвалом киевских многоэтажек живьем замуровали котят.