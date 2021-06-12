Стало известно имя военного, погибшего от обстрела возле Водяного

В результате вражеского обстрела на Донбассе в пятницу, 12 июня, погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владимир Белов.

Об этом сообщил в субботу, 13 июня, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров на своей странице в соцсети Facebook.

"В результате обстрела российским агрессором позиций украинских военных, погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, мукачевец Владимир Белов", - написал он.

Как сообщалось, 11 июня неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.