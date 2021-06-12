СБУ поздравило путинских консулов в Харькове с Днем России (фото)

В День России, 12 июня, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области оригинально поздравило российское консульство, напомнив, что украинцы обороняли Донецкий аэропорт от фашистов 242 дня.

Соответствующие фотографии опубликовал местный Telegram-канал "ХХ".

В частности, в СБУ разметили баннер напротив российского консульства, на котором напомнили россиянам, что оборона Донецкого аэропорта (ДАП) от фашистов продолжалась 242 дня.

На баннере также видна эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Это уже не первый случай, когда СБУ таким образом напоминает россиянам об их агрессии против Украины. Так, в конце февраля 2021 года перед консульством РФ в Харькове был размещен баннер с напоминанием об оккупации Россией Крыма.

Ранее же, ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина" В Киеве баннер установили перед российским посольством.