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СБУ поздравило путинских консулов в Харькове с Днем России (фото)

СБУ поздравило путинских консулов в Харькове с Днем России (фото)
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Telegram

В День России, 12 июня, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области оригинально поздравило российское консульство, напомнив, что украинцы обороняли Донецкий аэропорт от фашистов 242 дня.

Соответствующие фотографии опубликовал местный Telegram-канал "ХХ".

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В частности, в СБУ разметили баннер напротив российского консульства, на котором напомнили россиянам, что оборона Донецкого аэропорта (ДАП) от фашистов продолжалась 242 дня.

На баннере также видна эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

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Это уже не первый случай, когда СБУ таким образом напоминает россиянам об их агрессии против Украины. Так, в конце февраля 2021 года перед консульством РФ в Харькове был размещен баннер с напоминанием об оккупации Россией Крыма.

Ранее же, ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина" В Киеве баннер установили перед российским посольством.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

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СБУ, Харьков, Консульство, Баннер, Донецкий аэропорт.
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