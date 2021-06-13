В Харькове посреди ночи устроили взрыв - подорвали банкомат (фото)

В Харькове на проспекте Славы в супермаркете произошло ЧП: неизвестные лица подорвали банкомат Megabank и украли деньги.

Об этом 13 июня сообщили в Нацполиции Харьковщины.

В полицию об инциденте сообщили около 2:50 ночи.

На месте происшествия было установлено, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое они поместили в отсек для выдачи денег.

По данному инциденту в полиции завели уголовное дело по статье "кража" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества", которая предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.

Детали произошедшего устанавливают эксперты.

Фото с места событий:

Напомним, что 20 апреля, в районе Одесской в Харькове произошло ограбление пункта обмена валют.

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