Когда продали червивую черешню: в Харькове мужчина разгуливал по рынку с тубусом РПГ (видео)

В Харькове на улице Героев труда мужчина разгуливал с тубусом от гранатомета РПГ-18 "Муха".

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале "ХС | Харьков".

"Когда тебе продали черешню на рынке за 100 грн, а она оказалась червивой", - сказано в подписи к видео.

Как видно на записи, мужчина даже не пытался скрыть тубус от взглядов посторонних, а просто нес его в руке.

Как сообщалось ранее, в Харькове на проспекте Славы неизвестные подорвали банкомат и забрали оттуда деньги.

А 8 июня на улице Гагарина, 38 мужчина подорвал боевую гранату, из-за чего пять человек попали в больницу. Как оказалось позже, злоумышленником оказался военный в отставке в звании младший офицер.