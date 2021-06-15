Киевский патрульный устроил смертельную аварию в Винницкой области: подробности и данные о жертвах (фото)

В Винницкой области 14 июня произошло ДТП при участии инспектора Полиции Киевщины.

Об этом сообщили в ГБР.

Инцидент произошел когда полицейский, который был за рулем автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте, еще один пассажир попал в больницу, двое других пассажиров получили незначительные травмы.

По данным медиков, патрульных за рулем был в состоянии опьянения.

Его задержали на месте ДТП.

Санкции статьи за данное нарушения предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото с места инцидента:

Напомним, что 15 июня на автодороге М-07 Киев – Ковель в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen.