Беда не приходит одна: в крымском "Артеке" - массовое ЧП с детьми

На фоне масштабного наводнения, недавно произошедшего в аннексированном Крыму, в известном детском лагере Артек выявили коронавирус у 12 детей, из-за чего в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей - те, у кого подтвержден коронавирус. Сейчас изолированных контактных вожатых - 16 человек", – рассказал директор детского центра Константин Федоренко.

Известно, что все заразившиеся дети – школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет. Что касается состояния заразившихся, то, по словам директора лагеря,

Он утверждает, что дети с коронавирусом переносят болезнь «практически бессимптомно». Всего в "Артеке" сейчас находятся 2 535 детей.

Как сообщал "Телеграф", ранее сообщалось, что коронавирус выявили изначально у 6 детей из "Артека".