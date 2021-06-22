Туриста укусила змея в походе по Карпатам: спуститься сам обратно он не смог

Вечером 21 июня в районе горы Плай в Карпатах 17-летнего туриста со Львова укусила змея.

Об этом информирует ГСЧС в Закарпатской области.

Известно, что парень шел по горе в составе группы из семи человек, но неожиданно за ногу его укусила змея.

После ЧП парень решил продолжить туристический маршрут и не обращать внимание на произошедшее. Однако спустя какое-то время ему стало нехорошо и друзья позвонили в скорую.

Так как туристы были высоко в горах, на место отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения. Они отыскали ребят и спустили пострадавшего юношу к подножию горы, где его уже ожидала скорая. Помощь парню оказали вовремя и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, харьковчанка нашла у себя под кроватью питона.