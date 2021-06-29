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На Азовском море из детского лагеря пропал 11-летний мальчик (фото)

На Азовском море из детского лагеря пропал 11-летний мальчик (фото)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

В Бердянске Запорожской области произошло ЧП в лагере "Аист": в воскресенье там не досчитались 11-летнего мальчика. 

Об этом рассказали в райуправлении Нацполиции.

Сообщается, что ребенок ушел в неизвестном направлении без мобильного телефона. Директор лагеря тут же обратилась в полицию, однако поиск ребенка успехом не увенчался. Чтобы отыскать школьника, привлекли местных жителей. 

После того, как ориентировка попала в СМИ, к копам обратилась местная жительница. Она случайно встретила ребенка на улице, и он рассказал женщине, что потерялся. 

К счастью, жертвой преступления мальчик не стал, а полицейские выразили неравнодушной женщине благодарность за помощь в розыске пропавшего ребенка.

Напомним, в Киеве пропал 5-летний мальчик, который катался на самокате во дворе дома.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 301

Все по теме:

Азовское море, Запорожская область, Бердянск, Розыск, Детский лагерь, Исчезновение ребенка.
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