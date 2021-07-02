В Киеве центр вакцинации переводят на ежедневный режим работы: каким будет график

С 5 июля центр вакцинации от коронавируса, который открыли в столичном МВЦ, будет работать ежедневно. Записаться заранее можно через портал Helsi.me.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Анны Старостенко, привиться с понедельника, 5 июля, можно будет ежедневно с 10:00 до 17:30. Также она сообщила, что количество вакцинаций за последний месяц увеличилось практически втрое. В начале июня их было 125 тысяч, в конце - уже 344 тысячи.

Для того чтобы вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, записаться заранее на конкретное время и дату и получить SMS-подтверждение. Желательно, для более быстрого прохождения процедуры, заключить декларацию с семейным врачом.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Украине заработают COVID-сертификаты.