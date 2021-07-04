В ресторане в центре Запорожья неизвестный застрелил мужчину (видео)

В центре Запорожья в ресторане в ночь на 4 июля произошла стрельба, в результате которой один человек от полученных ранений скончался.

Как сообщает местное издание "ZаБор", стрельба произошла в ресторане "Аристократ", который находится по адресу проспект Маяковского, 2а.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, неизвестный выстрелил в мужчину 1991 года рождения, тот погиб.

"4 июля до отдела полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского, неизвестный вызвала ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г.р .. От полученных травм пострадавший скончался" , - проинформировали в полиции.

Кроме того, сообщается, что еще одного пострадавшего госпитализировали в пятую городскую больницу с множеством огнестрельных ранений.

На видео, которое опубликовали в соцсети заметно, что на полу возле столиков лежит тело человека. На месте происшествия работала полиция.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производстве по ч.1 ст.115 УК.

Напомним, в конце июня в Харькове подстрелили замдиректора охранного агентства.

А в Мариуполе в одном из кафе посетители начали выяснять отношения, после чего один из них достал оружие и начал стрелять в своего оппонента.