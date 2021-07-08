Не пожар, так отравление азотом: на меткомбинате под Днепром случилось два смертельных ЧП за две недели

На ПАО "Днепровский меткомбинат" в городе Каменское Днепропетровской области погиб рабочий. Второй - в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Трагедия случилась утром 8 июля в конвертерном цеху на участке обжига извести.

Об этом сообщают на сайте предприятия.

Мужчин нашли без сознания. Предварительная причина ЧП - отравление азотом. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Накануне на предприятии уже происходил инцидент. 24 июня из-за нарушений техники безопасности в турбинном цехе ТЭЦ на двух работниках загорелась спецодежда. Мужчины получили 90% ожогов тела.

Как информирует Госслужба по ЧС в Днепропетровской области, на предприятии горело масло в гидравлическом оборудовании.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Мексиканском заливе взорвался подводный газопровод.