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Не пожар, так отравление азотом: на меткомбинате под Днепром случилось два смертельных ЧП за две недели

Не пожар, так отравление азотом: на меткомбинате под Днепром случилось два смертельных ЧП за две недели
15:16 Сегодня Телеграф ПАО

На ПАО "Днепровский меткомбинат" в городе Каменское Днепропетровской области погиб рабочий. Второй - в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Трагедия случилась утром 8 июля в конвертерном цеху на участке обжига извести.

Об этом сообщают на сайте предприятия. 

Мужчин нашли без сознания. Предварительная причина ЧП - отравление азотом. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. 

Накануне на предприятии уже происходил инцидент. 24 июня из-за нарушений техники безопасности в турбинном цехе ТЭЦ на двух работниках загорелась спецодежда. Мужчины получили 90% ожогов тела. 

Как информирует Госслужба по ЧС в Днепропетровской области, на предприятии горело масло в гидравлическом оборудовании. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Мексиканском заливе взорвался подводный газопровод. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Отравление, Азот, Днепровский меткомбинат, ПАО "ДМК".
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