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В Коростене полицейские похвастались, как отобрали у 71-летней пенсионерки 3,5 литра самогонки (фото)

В Коростене полицейские похвастались, как отобрали у 71-летней пенсионерки 3,5 литра самогонки (фото)
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф полиция

В Коростене Житомирской области местные правоохранители изъяли у 71-летней пенсионерки 3,5 л самогонки, которую "утилизировали", вылив в землю, чем и похвастали в новостях.

Изначально об этом сообщалось на странице Коростенского районного управления полиции Житомирской области в Facebook.

"Так во время отработки Ушомирской территориальной общины Калиновского старостинского округа, у 71-летней местной жительницы полицейскими было изъято и уничтожено части самогонного аппарата и изготовленную готовую продукцию",- говорилось в сообщении, а также публиковали фотографии "утилизации" самогонки.

В Коростене в 71-летней пенсионерки нашли 3,5 л самогона и утилизировали

Так, правоохранители поделились фото, на которых они выливают аколкоголь на землю. Также полицейские выложили фото из дома пенсионерки, на котором можно увидеть, что у женщины  была конфискована одна трехлитровая банкау с самогоном и одна полулитровая.

В Коростене в 71-летней пенсионерки нашли 3,5 л самогона и утилизировали

В Коростене в 71-летней пенсионерки нашли 3,5 л самогона и утилизировали

Также полицейские в публикации обратились к общественности с просьбой сообщать о случаях производства, хранения и употребления самогона, ведь это "позволит предотвратить беду во многих семьях".

Пользователи Facebook активно отреагировали на новость об утилизации самогонки, с иронией отметив "доблесть" стражей порядка.

Интересно то, что через некоторое время сообщение полиции об изъятии и утилизации самогона было удалено со страницы в Facebook.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ конфисковала первую партию самогона, произведенного из яблок, выращенных неподалеку Чернобыльской АЭС

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Самогон, Житомирская область, Утилизация, Коростень.
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