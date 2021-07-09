Сотни домов в Киеве остались без света из-за аварии неподалеку от Atlas Weekend: детали

В столице - массовое отключение света. Без электричества - 78 многоэтажек и около 600 частных домов микрорайона "Жуляны".

Об этом сообщает ДТЕК "Киевские электросети" на странице в Facebook.

Менее чем в 5 км от микрорайона уже несколько дней гремит фестиваль Atlas Weekend. Связанна ли его работа с аварийным отключением света пока не известно, но согласно требованиям музфестиваль должен быть оснащен отдельными генераторами.

Аварийное отключение произошло на станции "Теремки" в 10:50. На данный момент сотрудники изучают причины и ликвидируют последствия аварии.

Напомним, музыкальный фестиваль проходит на ВДНХ с 5 по 11 июля. Ранее "Телеграф" сообщал, что "Порнофильмы" после долгого перерыва приехали в Киев и покорили Atlas Weekend.