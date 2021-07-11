В Киеве опрокинулась "маршрутка", есть пострадавшие (видео)

В воскресенье, 11 июля, в Киеве на Гостомельской трассе произошло серьезное ДТП: опрокинулась маршрутка с пассажирами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Dtp.kiev.ua.

На место происшествия прибыли спасатели и несколько скорых. О пострадавших не сообщается.

Паблик отмечает, что это место является крайне аварийным и опасным, серьёзное ДТП происходит каждую неделю. Водителей просят быть внимательными и осторожными на этом участке трассы.

В комментариях пользователи отмечают, что двух человек не смогли сразу достать, а всех пострадавших скорые повезли в Бучу. Также люди жалуются на условия проезда в таких маршрутных такси:

Напомним, похожее ДТП произошло в Киеве в прошлом месяце: на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, в результате чего, пострадали пять человек.