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В Киеве опрокинулась "маршрутка", есть пострадавшие (видео)

В Киеве опрокинулась "маршрутка", есть пострадавшие (видео)
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В воскресенье, 11 июля, в Киеве на Гостомельской трассе произошло серьезное ДТП: опрокинулась маршрутка с пассажирами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Dtp.kiev.ua.

На место происшествия прибыли спасатели и несколько скорых. О пострадавших не сообщается.

Паблик отмечает, что это место является крайне аварийным и опасным, серьёзное ДТП происходит каждую неделю. Водителей просят быть внимательными и осторожными на этом участке трассы.

В комментариях пользователи отмечают, что двух человек не смогли сразу достать, а всех пострадавших скорые повезли в Бучу. Также люди жалуются на условия проезда в таких маршрутных такси:

ДТП в Киеве

"Дно пробито" буквально: в оккупированном Алчевске у маршрутки на ходу провалился пол (фото)

Напомним, похожее ДТП произошло в Киеве в прошлом месяце: на Воскресенке маршрутное такси на полном ходу врезалось в бетонную осветительную опору, в результате чего, пострадали пять человек.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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