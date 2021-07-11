В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)

В Киеве, под опорой моста Метро, утром 11 июня, водолазы-спасатели вытащили с Днепра парня.

Об этом в воскресенье сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Вызов поступил к спасателям в 5:39. В сообщении говорилось, что в воде, вблизи Набережного шоссе, 25 в Печерском районе столицы, находится человек.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию спасатели увидели, что молодой мужчина находился в воде на расстоянии 30м от берега у опоры моста Метро.