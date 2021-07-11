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В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)

В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)
15:00 Сегодня Телеграф

В Киеве, под опорой моста Метро, утром 11 июня, водолазы-спасатели вытащили с Днепра парня. 

Об этом в воскресенье сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Вызов поступил к спасателям в 5:39. В сообщении говорилось, что в воде, вблизи Набережного шоссе, 25 в Печерском районе столицы, находится человек.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию спасатели увидели, что молодой мужчина находился в воде на расстоянии 30м от берега у опоры моста Метро.

В Киеве спасатели вытащили с Днепра мужчину

Пострадавшего достали с воды и на катере доставили к берегу, где передали медикам с предварительным диагнозом переохлаждение.

В Киеве спасатели вытащили с Днепра мужчину

Обстоятельства данного случая пока неизвестны. Их устанавливают правоохранительные органы.

В Киеве спасатели вытащили с Днепра мужчину

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятной истории спасения утопленника в Кривом Роге.

А вечером 10 июля в Киеве парень сложил в рюкзак камни и на глазах у других людей прыгнул с моста.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Днепр, Водолазы, Мост Метро, Спасение человека, Переохладжение.
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