В Киеве спасли парня, оказавшегося под опорой моста Метро в Днепре (фото)

В Киеве, под опорой моста Метро, утром 11 июня, водолазы-спасатели вытащили с Днепра парня.
Об этом в воскресенье сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Вызов поступил к спасателям в 5:39. В сообщении говорилось, что в воде, вблизи Набережного шоссе, 25 в Печерском районе столицы, находится человек.
На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.
По прибытию спасатели увидели, что молодой мужчина находился в воде на расстоянии 30м от берега у опоры моста Метро.
Пострадавшего достали с воды и на катере доставили к берегу, где передали медикам с предварительным диагнозом переохлаждение.
Обстоятельства данного случая пока неизвестны. Их устанавливают правоохранительные органы.
Ранее "Телеграф" сообщал о невероятной истории спасения утопленника в Кривом Роге.
А вечером 10 июля в Киеве парень сложил в рюкзак камни и на глазах у других людей прыгнул с моста.