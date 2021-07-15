Российские наемники обстреляли Нью-Йорк (фото)

В Донецкой области боевики обстреляли поселок Нью-Йорк, который ранее переименовали в Украине. Об этом информирует председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его данным, обстрел произошел около 19:30 в четверг. Сообщается, что в результате действий противника повреждена крыша дома и крыша гаража.

"Информации о пострадавших на данный момент нет", - отметил Кириленко в публикации.

Уже известно, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Кириленко добавил, что детали происшествия устанавливаются.

Напомним, поселок городского типа Новгородское по решению Верховной Рады Украины стал Нью-Йорком 1 июля. Ранее мы показывали, как выглядит переименованный украинский поселок.

Как сообщалось, в зоне ООС не прекращается нарушение режима тишины со стороны оккупанта. Так, на Донбассе 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, во время обстрела российские военные ранили двух украинских солдат.