Отказывают в прививке: в Киеве переполох из-за вакцинации препаратом Pfizer (видео)

В киевском Международном выставочном центре в пункте вакцинации отказываются вкалывать вакцину Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщают в Телеграм-группе KIEVMAP.

По словам ожидающих в очереди на получение американо-немецкой вакцины - около 60 человек. На видео слышно, что ожидающие ссылаются на горячую линию Министерства охраны здоровья, что вакцинация проводится всем желающим.

Согласно сообщениям, с 16 июля вакцинацию Comirnaty будут проводить только для лиц старше 60 лет. Об этом предупредили в Киевской государственной городской администрации накануне.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области почти 10 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer стали непригодными к использованию из-за неправильного хранения при перевозке.

Также сообщалось, что ученые выяснили какая вакцина эффективнее Pfizer и CoronaVac.