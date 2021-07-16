Отказывают в прививке: в Киеве переполох из-за вакцинации препаратом Pfizer (видео)

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Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

В киевском Международном выставочном центре в пункте вакцинации отказываются вкалывать вакцину Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech. 

Об этом сообщают в Телеграм-группе KIEVMAP.

 

По словам ожидающих в очереди на получение американо-немецкой вакцины - около 60 человек. На видео слышно, что ожидающие ссылаются на горячую линию Министерства охраны здоровья, что вакцинация проводится всем желающим. 

Согласно сообщениям, с 16 июля вакцинацию  Comirnaty  будут проводить только для лиц старше 60 лет. Об этом предупредили в Киевской государственной городской администрации накануне. 

Ранее "Телеграф" писал, что в  Харьковской области почти 10 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer стали непригодными к использованию из-за неправильного хранения при перевозке.

Также сообщалось, что ученые выяснили какая вакцина эффективнее Pfizer и CoronaVac.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Украина, Вакцина, Вакцинация, Pfizer, МВЦ.
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