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В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)
07:56 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Киеве в ночь на понедельник, 19 июля, произошел конфликт между двумя мужчинами возле ТРЦ "Гулливер". Стычка закончилась поножовщиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний".

По словам очевидцев, записавших видео, стычка произошла возле входа в торговый центр и началась со словесной перепалки, переросшей в толчки. Далее один из конфликтующих достал нож и пырнул своего оппонента, сильно повредив тому сухожилия. Причина конфликта пока точно неизвестна.   

Врачи с трудом остановили кровотечение. Любителя пускать в ход острые предметы быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

Многие пользователи в комментариях не удивились новости, ведь возле "Гулливера" довольно часто происходят подобные события.

Осторожно! Видео содержит кадры не для слабонервных

Конфликты и стычки в центре Киева – не редкость, ранее сообщалось о массовой драке на Подоле.

Также "Телеграф" недавно писал и о драке с поножовщиной в Харькове.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 342

Все по теме:

Киев, Драка, Конфликт, Гулливер, Поножовщина.
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