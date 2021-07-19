В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

В Киеве в ночь на понедельник, 19 июля, произошел конфликт между двумя мужчинами возле ТРЦ "Гулливер". Стычка закончилась поножовщиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний".

По словам очевидцев, записавших видео, стычка произошла возле входа в торговый центр и началась со словесной перепалки, переросшей в толчки. Далее один из конфликтующих достал нож и пырнул своего оппонента, сильно повредив тому сухожилия. Причина конфликта пока точно неизвестна.

Врачи с трудом остановили кровотечение. Любителя пускать в ход острые предметы быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

Многие пользователи в комментариях не удивились новости, ведь возле "Гулливера" довольно часто происходят подобные события.

Осторожно! Видео содержит кадры не для слабонервных

Конфликты и стычки в центре Киева – не редкость, ранее сообщалось о массовой драке на Подоле.

Также "Телеграф" недавно писал и о драке с поножовщиной в Харькове.