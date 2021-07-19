В затопленном ливнем Киеве появился свой "Посейдон" (видео)

В жилом массиве Киева Куренёвка заметили мужчину в деловом костюме, который катался по затопленным улицам города на SUP-борде Poseidon.

Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".

Из-за проливных дождей столицу затопило - в некоторых районах даже нельзя проехать на машине, перекрыли улицы и образовались пробки.

В сети появилось видео на котором видно, что один из киевлян нашел выход из сложной ситуации и решил плыть по воде.

В комментариях один из читателей канала написал, что в столице это не единственный случай катания на борде по залитым водою улицам. Также он поделился фото еще одного киевского "Посейдона".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве затопило станции "Берестейская" и "Академгородок" - видео.

Также напоминаем о том, что 20 июля должен принести прохладную погоду на западную, северную и часть центральных регионов Украины.